Путин остался не удовлетворён ликвидацией последствий паводка в Приангарье. Правду рассказали люди

Президент России Владимир Путин остался недоволен качеством работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Свой вердикт он вынес после того, как посетил Приангарье 19 июля и пообщался с местными жителями.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.

РИА «Новости» сообщает, что Путину не понравилась плохая организация информирования граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, а также темпы возведения жилья и инфраструктуры. В рамках своего визита президент посетил в том числе один из пунктов временного размещения, где поговорил с 6-летним Матвеем об утонувшем садике, сладостях и чаепитии в честь приезда главы государства.