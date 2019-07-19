Путин остался не удовлетворён ликвидацией последствий паводка в Приангарье. Правду рассказали люди
Президент России Владимир Путин остался недоволен качеством работы по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Свой вердикт он вынес после того, как посетил Приангарье 19 июля и пообщался с местными жителями.
«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании, которое он провел в терминале аэропорта Братска.
РИА «Новости» сообщает, что Путину не понравилась плохая организация информирования граждан, распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, а также темпы возведения жилья и инфраструктуры. В рамках своего визита президент посетил в том числе один из пунктов временного размещения, где поговорил с 6-летним Матвеем об утонувшем садике, сладостях и чаепитии в честь приезда главы государства.
Справка:
Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей. По последним данным, 25 человек погибли, пострадали более десяти тысяч домов. Ущерб оценили почти в 30 миллиардов рублей.