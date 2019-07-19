В Афинах произошло землетрясение. Теперь в городе перебои с электричеством

Рядом с греческой столицей ощущались сильные подземные толчки, что привело к перебоям с электричеством.

«Сильное землетрясение силой 5,1 балла по шкале Рихтера обрушилось на столицу Греции. <...> По данным Средиземноморского института, землетрясение имело магнитуду 5,3», – сообщает 19 июля местное издание Ekathimerini.

Первые толчки зафиксировали в 14:30. По заверениям сейсмологов, эпицентр находился в 23 километрах к северо-западу от Афин.

Информации о жертвах пока нет. В центре Афин наблюдаются перебои с электричеством.

Напомним, на минувшей неделе на греческий полуостров Халкидики обрушился ураган. Стихия унесла жизни семи человек. Кроме того, на Халкидики некоторое время отсутствовало электричество.