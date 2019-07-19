БК «Зенит» стартует в Евролиге 4 октября

Баскетбольная Евролига в своем официальном Twitter опубликовала полный календарь регулярного чемпионата в сезоне-2019/20. Баскетбольный «Зенит» стартует 4 октября матчем против «Альбы» (Берлин).

Check out EVERY game for the upcoming Regular Season!#GameON — EuroLeague (@EuroLeague) 19. Juli 2019

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА. Ранее также сообщалось, что «Финал четырех» следующего сезона состоится в немецком Кельне. Решающие матчи пройдут с 22 по 24 мая 2020 года.

Напомним, баскетбольный клуб «Зенит» впервые примет участие в сильнейшем клубном соревновании Европы – Евролиге благодаря wild card (специальное приглашение от организаторов).

Ранее генеральный директор клуба в интервью «Фонтанке» рассказал, как это повлияет на «Зенит».