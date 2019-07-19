Ленинградский зоопарк показал ястребиных совят, которые вылупились на День Победы. Это первое потомство с 1987 года

Ленинградский зоопарк поделился снимками пополнения. На сей раз новые постояльцы, которых уже могут увидеть посетители, – плод любви ястребиных сов Ирги и Тони.

Фото опубликованы 19 июля. На них – совята, которые уже полностью покрыты оперением и начинают походить на своих взрослых сородичей. Сообщается, что первый малыш появился на свет 9 мая, второй – 10 мая, а третий – ещё через три дня.

«Первое время все они находились в укромном домике, а 31 мая самый смелый детеныш вылетел осмотреть вольер. Сначала малыш передвигался по земле, а 1 июня уселся на жердочку вместе с мамой и папой. Совята уже окрепли, осмелели и начали переодеваться во «взрослое» оперение. Внешне их довольно сложно отличить от родителей, но малышню выдает редкий «детский пушок», который остался на теле птенцов», – рассказали в зоопарке.

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Появление птенцов – большая радость для сотрудников учреждения, ведь в последний раз ястребиные совы приносили здесь потомство аж ещё до развала СССР – в 1987 году.