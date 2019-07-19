На VK fest заработает «Шатёр лишения дееспособности»

На пятом open-air VK Fest, который пройдёт 20 и 21 июля в Парке 300-летия Петербурга, Благотворительная организация «Перспективы» откроет «Шатёр лишения дееспособности».

«В шатре организации «Перспективы» её сотрудники проведут интерактивный суд и комиссию по определению самостоятельного проживания и проверят всех желающих на дееспособность», – рассказали в «Перспективах».

Цель акции – привлечь внимание широкой общественности к проблеме формального определения статуса недееспособности, случаев заочного лишения дееспособности и нарушения прав людей, проживающих в интернатах, в ходе рассмотрения таких дел в суде, к проблеме изоляции жителей интернатов от общества, зависимости их от воли опекуна-директора интерната, сложности или полной невозможности выйти из учреждения на самостоятельное или сопровождаемое проживание.

«Процедуры определения недееспособности вынуждены проходить люди с ментальными и физическими нарушениями, они же должны доказывать государству свою возможность жить самостоятельно, чтобы получить квартиру и жить не изолированно, а в обществе. Часто процедура признания человека недееспособным происходит очень формально, суд может лишить людей дееспособности заочно или тратит на общение с человеком не более 1-2 минут», – рассказывают в благотворительной организации.

Правозащитники не редко отмечают случаи, когда людей необоснованно лишили дееспособности, не рассматривая ситуации индивидуально. Доказать же свою дееспособность крайне сложно. «Фонтанка» рассказывала историю двух молодых людей, которым это сделать удалось. Но для этого понадобилась помощь общественников, юристов, просто неравнодушных людей и два года хождения по различным инстанциям, в том числе и судебным.

«Статус «недееспособный» – это, по сути, «гражданская смерть». Человек не может голосовать на выборах, вступать в брак, не может самостоятельно тратить свои деньги, совершать даже небольшие покупки. Особенно тяжелое положение у недееспособных граждан, живущих в психоневрологических интернатах, так как их опекуном становится интернат в лице директора. Этот же интернат оказывает человеку социальные услуги. Получается конфликт интересов: одно и то же лицо должно защищать интересы подопечного, контролировать качество услуг, и это же лицо оказывает эти услуги», – подчёркивают в «Перспективах».

Тему изоляции и нарушения прав людей, проживающих в психоневрологических интернатах благотворительные организации и общественные деятели поднимали неоднократно, в том числе на Общественном совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве, на специальном заседании Совета по правам человека при президенте и на прямой линии с главой государства. Пока ситуация не изменилась.