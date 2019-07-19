Беспилотный автобус не справился: во время тестов в Вене пострадал пешеход

В Вене попал в ДТП один из двух беспилотных микроавтобусов-шаттлов, проходящих тестовую эксплуатацию в рамках программы «Будущее мобильности». Власти австрийской столицы немедленно прервали испытания до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщает 19 июля Bloomberg, накануне беспилотный шаттл французской компании Navya SAS, двигаясь со скоростью 12 километров в час, задел по колену 30-летнюю женщину. Пострадавшая отделалась легким ушибом, однако власти решили поставить оба шаттла на прикол до полного выяснения причин произошедшего.

Тестовая эксплуатация двух беспилотных автобусов Navya SAS стартовала в одном из новых районов Вены – Зеештадте – в начале июня.

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Видео: YouTube/Wiener Linien

Несмотря на то, что у беспилотников фактически нет привычных органов управления, по условиям испытаний в салоне машины должен находиться водитель, готовый в случае необходимости немедленно вмешаться. Остается неясным, почему ему не удалось предотвратить наезд на пешехода.

Вена не первый город, где испытываются беспилотные автобусы Navya. С ноября 2017 года по май 2018 года шаттлы бесплатно перевезли более 25 тысяч пассажиров во время тестовой эксплуатации в американском Лас-Вегасе. С апреля 2019 года подобный пилотный проект действует в норвежском Осло. В этих городах ДТП с участием беспилотников и пешеходов не зафиксировано, хотя в Лас-Вегасе один из шаттлов был поврежден грузовиком, но полиция признала виновным водителя грузовика.