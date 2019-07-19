На китайском газоперерабатывающем заводе прогремел взрыв

Мощный взрыв прогремел в городе Саньмэнься в центральной части провинции Хэнань.

На заводе Yima в пятницу в 5:50 пополудни по местному времени произошел взрыв. Взрывной волной выбило стекла в домах в радиусе трех километров. В городе был виден густой дым. Об этом 19 июля первым сообщило издание CCTV в социальный сети Weibo.

Издание Sina со ссылкой на свои источники заявило о нескольких жертвах. Xinhua говорит о раненых, которых отправили в больницы региона.

Полицейские и спасатели работают на месте происшествия. Причина ЧП не называется.