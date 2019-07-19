Глава Чувашии госпитализирован в Петербурге. Его здоровье не выдержало форума-марафона России и Белоруссии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев доставлен в Мариинскую больницу с подозрением на инфаркт миокарда. Петербургские власти скрывают состояние здоровья высокопоставленного чиновника.

Госпитализацию Игнатьева подтвердила «Фонтанке» 19 июля вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

«Человек находится на излечении в Мариинской больнице. Поступил с диагнозом. Ему оказана медицинская помощь. Детали раскрывать будет не очень корректно, наверное. Попрошу председателя комитета здравоохранения проконсультировать вас, он хотя бы врач», – сообщила вице-губернатор.

Председатель комитета здравоохранения Петербурга Дмитрий Лисовец отказался называть дату госпитализации Игнатьева: «Это врачебная тайна. Даже факт обращения за медицинской помощью является врачебной тайной. Мы ничего не можем сказать».

Михаилу Игнатьеву 57 лет. Кандидат сельхознаук. Чувашию возглавляет с 2010 года. До этого работал министром сельского хозяйства республики.