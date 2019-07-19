Выручка Fortum в России в первом полугодии снизилась на 5%

Оборот финского концерна Fortum в России в первом полугодии 2019-го уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до 537 млн евро. Об этом говорится в опубликованном 19 июля отчете финского концерна.

Сопоставимая EBITDA российского дивизиона за полугодие выросла на 12,6%, до 242 миллионов евро. Операционная и сопоставимая операционная прибыли увеличились на 18,3%, до 168 млн евро. Объем продаж в сегменте электроэнергетики России увеличился в годовом выражении на 1,3%, до 15,2 миллиарда кВт.ч.

Однако если говорить о финансовых результатах за второй квартал, то здесь показатели позитивные: выручка во втором квартале выросла на 4,8%, до 239 млн евро. Сопоставимая EBITDA стала больше почти в полтора раза — 107 миллионов евро, операционная и сопоставимая операционная прибыли — в 1,8 раза (69 млн евро). Объемы продаж в сегменте электроэнергетики России выросли на 3%.

"Результаты российского сегмента улучшились, чему способствовало увеличение маржи электроэнергии и цен на мощность. Частично это также связано с высоким уровнем резервов по сомнительным долгам во втором квартале прошлого года", – заявил гендиректор Fortum Пекка Лундмарк.