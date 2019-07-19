Выручка Fortum в России в первом полугодии снизилась на 5%
Оборот финского концерна Fortum в России в первом полугодии 2019-го уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, до 537 млн евро. Об этом говорится в опубликованном 19 июля отчете финского концерна.
Сопоставимая EBITDA российского дивизиона за полугодие выросла на 12,6%, до 242 миллионов евро. Операционная и сопоставимая операционная прибыли увеличились на 18,3%, до 168 млн евро. Объем продаж в сегменте электроэнергетики России увеличился в годовом выражении на 1,3%, до 15,2 миллиарда кВт.ч.
Однако если говорить о финансовых результатах за второй квартал, то здесь показатели позитивные: выручка во втором квартале выросла на 4,8%, до 239 млн евро. Сопоставимая EBITDA стала больше почти в полтора раза — 107 миллионов евро, операционная и сопоставимая операционная прибыли — в 1,8 раза (69 млн евро). Объемы продаж в сегменте электроэнергетики России выросли на 3%.
"Результаты российского сегмента улучшились, чему способствовало увеличение маржи электроэнергии и цен на мощность. Частично это также связано с высоким уровнем резервов по сомнительным долгам во втором квартале прошлого года", – заявил гендиректор Fortum Пекка Лундмарк.
Справка:
Помимо доли ТГК-1 в размере 29,45% в активах Fortum – 4,5 ГВт тепловой генерации в Западной Сибири и на Урале (бывшая ТГК-10), 35 МВт солнечной генерации, в планах компании – строительство солнечных и ветряных станций общей мощностью 110 МВт и 1,8 ГВт совместно с «Роснано». В 2018 году концерн приобрёл половину акций немецкой Uniper, которой в России принадлежит ПАО «Юнипро», став самым крупным иностранным игроком на энергетическом рынке РФ. Cовместный фонд Fortum и «Роснано» запустил ветропарк в Ульяновской области мощностью 35 МВт.
Fortum, по данным исследования «Фонтанки», является крупнейшим финским инвестором в России.
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