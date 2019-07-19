Строительство
Группа ЦДС ввела в эксплуатацию детский сад в Кудрово
Группа ЦДС
Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в Кудрово.
Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест, построенного застройщиком в городе Кудрово. Объекту присвоен адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15.
Общая площадь дошкольной образовательной организации составляет 3489 кв. м. Отдельно стоящее трехэтажное здание рассчитано на 8 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Помимо групповых помещений, здесь предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Интерьеры детского сада оформлены в скандинавском стиле с использованием светлых, природных оттенков, которые визуально расширяют помещения и создают ощущение спокойствия и лёгкости.
Для безопасности детей в здании установлены системы контроля доступа и сигнализации, пункт охраны на главном входе.
На территории детского сада организованы две игровые площадки для детей в возрасте до 3 лет, шесть площадок для детей дошкольного возраста, а также две спортивные площадки с гимнастическим и спортивными комплексами.