Группа ЦДС ввела в эксплуатацию детский сад в Кудрово

Группа ЦДС

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал Группе ЦДС разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест в Кудрово.

Группа ЦДС получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 160 мест, построенного застройщиком в городе Кудрово. Объекту присвоен адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15.

Группа ЦДС

Общая площадь дошкольной образовательной организации составляет 3489 кв. м. Отдельно стоящее трехэтажное здание рассчитано на 8 групп детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Помимо групповых помещений, здесь предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещения для кружков, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Интерьеры детского сада оформлены в скандинавском стиле с использованием светлых, природных оттенков, которые визуально расширяют помещения и создают ощущение спокойствия и лёгкости.

Группа ЦДС

Для безопасности детей в здании установлены системы контроля доступа и сигнализации, пункт охраны на главном входе.

На территории детского сада организованы две игровые площадки для детей в возрасте до 3 лет, шесть площадок для детей дошкольного возраста, а также две спортивные площадки с гимнастическим и спортивными комплексами.

Справка о Группе ЦДС