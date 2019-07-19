Российский МИД считает готовящиеся санкции США «бессмысленными»

Заместитель министра иностранных дел России заверил, что усиление санкционного давления на РФ не принесет должного результата Соединенным Штатам.

«Наша позиция не меняется: это абсолютно неэффективное, бессмысленное действо, которое разрушает международные отношения, сеет недоверие между странами», – цитирует 19 июля заявление Александра Грушко ТАСС.

По его словам, в данный момент существует 20 пакетов ограничений. Внесенный в палату представителей проект о новых санкциях повторяет другой.

Накануне США анонсировали новые ограничения в отношении государственного долга РФ, а также персональные санкции для некоторых российских силовиков. Ограничения названы ответом на задержания украинских моряков в Керченском проливе. Конгрессмены от двух партий США уже внесли в палату представителей законопроект об этих санкциях.