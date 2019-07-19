В Петербурге появятся новые парковочные места для инвалидов

В десяти районах Петербурга в 2019 году появятся новые парковочные места для маломобильных групп населения.

Планируется обустроить места для инвалидов на парковках по 32 адресам, сообщает 19 июля комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Отмечается, что по 12 из них парковочные места уже организованы.

В частности, граждане с ограниченными возможностями здоровья уже могут воспользоваться парковками по адресам: ул. Восстания, 24, ул. Новолитовская, 37, ул. Малая Балканская, 16/1, Лиговский проспект, 46, и др.

До конца года места для инвалидов появятся на 7-й и 11-й линии Васильевского острова, Бассейной улице, улице Марата, улице Чайковского и др.

В комитете напомнили, что данные парковочные места предназначены для транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, или лиц, перевозящих таких инвалидов.

Кроме того, СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» завершает нанесение и восстановление дорожной разметки на уже имеющихся парковочных местах для людей с ограниченными возможностями. В текущем году было запланировано обновить соответствующую дорожную разметку по 343 адресам города. На данный момент работы выполнены на 322 адресах, что составляет 94% от общего плана. Завершить работы планируется до 20 июля.