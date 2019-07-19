«Он утонул». Ребёнок из затопленного Тулуна рассказал Путину, что случилось с его детским садом
Владимир Путин посетил пункт долговременного размещения пострадавших от наводнения в иркутском Тулуне. Своими впечатлениями и планами с президентом России поделился живущий там 6-летний Матвей.
Видео отрывка спонтанной беседы 19 июля публикует в Twitter кремлевский пул «РИА Новости». Предполагается, что к визиту высоких гостей обитатели комнаты в школе-интернате готовы не были: мальчика отвлекли от игрушек и развернули к Путину. После краткого знакомства президент переключился на родителей, но ребёнок втянул его в разговор сам. Приведём диалог полностью.
– В садик только в сентябре пойду, 1 сентября.
– Молодец. Ты готовишься к садику?
– Да. Он утонул. Но его ремонтируют.
– Отлично. А чего ты никуда не поехал с мамой или с бабушкой? Сколько детей ещё есть? – снова развернулся было к родителям президент, но мальчик продолжил:
– Мы поедем за тортиком и M&M’s. Но после чая.
– А, ну это правильно.
– Это будет праздник такой.
– Праздник – это хорошо.
– В честь вас, что вы вернулись к нам.
– Спасибо большое.
На прощание президент пообещал приехать в Тулун ещё и проследить за ремонтом пострадавших от стихийного бедствия детских садов и школ.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей. По последним данным, 25 человек погибли, пострадали более десяти тысяч домов. Ущерб оценили почти в 30 миллиардов рублей.
Мальчик из затопленного Тулуна рассказал Владимиру Путину, что случилось с его детским садом: "Он утонул". pic.twitter.com/0zuaGIuXd5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.