«Он утонул». Ребёнок из затопленного Тулуна рассказал Путину, что случилось с его детским садом

Владимир Путин посетил пункт долговременного размещения пострадавших от наводнения в иркутском Тулуне. Своими впечатлениями и планами с президентом России поделился живущий там 6-летний Матвей.

Видео отрывка спонтанной беседы 19 июля публикует в Twitter кремлевский пул «РИА Новости». Предполагается, что к визиту высоких гостей обитатели комнаты в школе-интернате готовы не были: мальчика отвлекли от игрушек и развернули к Путину. После краткого знакомства президент переключился на родителей, но ребёнок втянул его в разговор сам. Приведём диалог полностью.

– В садик только в сентябре пойду, 1 сентября.

– Молодец. Ты готовишься к садику?



– Да. Он утонул. Но его ремонтируют.

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– Отлично. А чего ты никуда не поехал с мамой или с бабушкой? Сколько детей ещё есть? – снова развернулся было к родителям президент, но мальчик продолжил:

– Мы поедем за тортиком и M&M’s. Но после чая.

– А, ну это правильно.

– Это будет праздник такой.

– Праздник – это хорошо.

– В честь вас, что вы вернулись к нам.

– Спасибо большое.

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На прощание президент пообещал приехать в Тулун ещё и проследить за ремонтом пострадавших от стихийного бедствия детских садов и школ.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей. По последним данным, 25 человек погибли, пострадали более десяти тысяч домов. Ущерб оценили почти в 30 миллиардов рублей.