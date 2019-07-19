К петербургскому ливню Водоканал готовился как к войне. Враг не пришел

Дождь, пролившийся над городом накануне, не вызвал подтоплений. Об этом 19 июля отчитались в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». На руку коммунальщикам сыграла интенсивность осадков: с одной стороны, их выпало столько же, сколько в самые мокрые дни – 3 и 9 июля, с другой, «удовольствие» растянулось на несколько часов, потому ливнёвки смогли принять всю воду.

Как сообщает пресс-служба предприятия, суммарно за 18 июля на территорию города выпало до 17 мм осадков, но обошлось без крупных подтоплений. На горячую линию поступило всего лишь 45 заявок, и все они касались локальных скоплений воды (луж). Бригады выезжали на место, проверяли колодцы и ливнёвки на наличие в них застрявшего мусора и ила, одним словом – выполняли рутинную работу.

На улицах, которые регулярно топит (печально известные Парашютная, Репищева и Маршала Новикова) дежурили бригады с откачивающей техникой. Её дежурство будет продолжено до субботы 20 июля, потому как синоптики не обещают нам пока сухой погоды. Например, уже сегодня ливень вернётся в город ближе к концу рабочего дня и будет идти почти всю субботу. Пока что ливневые тучи бродят вокруг города, а в Новгородской области, судя по данным сервиса «Яндекс.Погода», ещё и сверкает.