Главный редактор ТАСС покинет должность

Главный редактор информагентства ТАСС Максим Филимонов покинет должность со 2 августа, новым главным редактором информагентства станет его заместитель, Максим Петров, сообщается на сайте ТАСС.

«Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Михаил Петров со 2 августа становится главным редактором агентства. На этом посту он сменит Максима Филимонова», — говорится в сообщении.

Филимонов был назначен главным редактором ТАСС в начале 2015 года, когда появилась данная должность. До этого журналист являлся заместителем главного редактора РИА Новости, где работал с 2007 года. Ранее Филимонов работал в Reuters.