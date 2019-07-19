ВЦИОМ: 42% россиян верят в нормализацию отношений с Украиной, но не надеются на братство и союзничество

О важности иметь дружеские отношения с Украиной заявили 85% россиян. Таковы итоги опубликованного 19 июля опроса ВЦИОМ. Не дорожат дружбой двух народов 11%.

Социологи также спросили, как, по мнению респондентов, изменилось взаимодействие Москвы и Киева. Не заметили никакой разницы 61% сограждан, ухудшение и напряжение констатировали 25%. О постепенной нормализации заявили лишь 8%.

Ответственность за кризис украинско-российских отношений 39% граждан возлагают на обе стороны. Обратного мнения придерживаются 44% россиян. По их мнению, только одна из сторон ответственна за нынешний раздор.

Нормализацию ситуации предрекают 42%, признавая, что братскими и союзническими два народа уже не будут. А вот каждый четвертый россиянин (24%) верит в восстановление дружбы и добрососедства.

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При этом большинство участников опроса (78%) уверены в необходимости Москве и Киеву улучшать отношения. Безразличие к данному вопросу проявили 13% россиян.

Вчера стало известно, что Украина ввела специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.