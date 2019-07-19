Меркель заявила о необходимости нормализации отношений с Россией

Канцлер Германии прокомментировала информацию СМИ о поддержке российской стороной правых партий в Европе, заметив, что властям также стоит уделить внимание нормализации отношений с РФ.

«Мы все видели неоднократно, что правые партии, популистские партии получали поддержку России. Это вызывает беспокойство. Я продолжу работать над улучшением отношений с Россией», – цитирует 19 июля заявление Ангелы Меркель Spiegel.

По ее словам, проверять факты получения денег из Кремля итальянскими политиками должны правоохранительные органы Италии.

Напомним, что Сальвини часто связывают с Кремлем за его пророссийскую позицию, например, он неоднократно выступал за снятие санкций. СМИ также сообщали, что его люди просили деньги у России на политическую кампанию. Сам Сальвини все обвинения отрицал. Партия Маттео Сальвини стала триумфатором выборов в Европарламент, набрав 34,26% и обогнав Демократическую партию Николы Дзингаретти более чем на 10%.