Банк «Русский Стандарт» оштрафован на 26 млн рублей за попытку подкупить пристава

Сочинский суд оштрафовал банк «Русский Стандарт» на 26,2 млн рублей за подкуп судебного пристава. Об этом 19 июля сообщает Генпрокуратура России.

По данным ведомства, информация о коррупционной схеме поступила из отдела судебных приставов города Сочи. Сотрудник АО «Банк Русский Стандарт» пообещал одному из приставов-исполнителей 5% от суммы арестованных средств, если с должника принудительно взыщут задолженность в пользу кредитной организации.

Прокуратура Центрального района Сочи провела проверку, а после возбудила дело об административном нарушении по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере). Рассмотрев дело, мировой судья назначил банку штраф — 26,2 млн рублей.

В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против сотрудника банка, который предлагал приставу незаконное вознаграждение.