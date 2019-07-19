Бизнесмена Бурдинского признали невиновным в злостной неуплате кредитов. За мошенничество на 7 млн он наказан условно

В Петербурге суд оправдал экс-владельца конструктивистской фабрики «Красное Знамя» Игоря Бурдинского, обвинённого в злостном игнорировании кредиторов. Афёра с мансардой в доходном доме купцов Гулиных обошлась ему в условный срок.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 19 июля Бурдинский признан виновным в особо крупном мошенничестве с продажей мансард в доходном доме на улице Чайковского, 61, которыми бизнесмен занимался с 2005 года.

Претензии предъявил знакомый коммерсант, который в 2015 году приобрёл мансардное помещение за 7,2 млн рублей, но так и не получил права собственности. По проекту девелопер собирался переделать всё пространство крыши под жилое, на деле же объект остался недостроенным чердачным помещением. Оформление его в собственность не предусмотрено. Полученными миллионами бизнесмен, как полагает следствие, распорядился по своему усмотрению.

«Бурдинский вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», – уточнили в пресс-службе.

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Также бизнесмену вменяли три эпизода злостного уклонения от уплаты долгов (177 УК). Обвинение настаивало, что он мог расплатиться с частью своих кредиторов, но пренебрёг такой возможностью. Куйбышевский суд оправдал Бурдинского по всем эпизодам и признал за ним право на реабилитацию и возмещение вреда.

Бурдинский стал известен в Петербурге как владелец конструктивистской фабрики «Красное Знамя». «Фонтанка» писала, что в 2016 году он задолжал 55 млн рублей. В апреле этого года РАД выставил квартиры бизнесмена на торги. Второе его уголовное дело о мошенническом хищении уже 15 млн до суда ещё не дошло.