Предвыборное обещание Беглова. До конца года прогулки по крышам Петербурга исчезнут из туристического ассортимента

Кандидат в губернаторы Северной столицы Александр Беглов пообещал до конца года полностью перекрыть доступ к петербургским крышам. Воевать с прогулками помогут видеокамеры на чердаках.

Идею оставить горожан и жителей без увлекательного, но опасного аттракциона Беглов огласил 19 июля на выездном заседании Совбеза РФ, сообщают информагенства. Оно проходит в Петербурге под председательством Николая Патрушева.

«Мы пришли к тому, что ставим видеонаблюдение в парадных и на чердаках. Некоторые управляющие компании ставят системы охраны. В течение этого года нам удастся справиться с проблемой», – заявил врио губернатора.

По его мнению, прогулки по крышам опасны для самих участников и сопровождаются взломом замков и проникновением на чердаки, где расположены инженерные коммуникации.

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Экскурсии на крыши пользуются в Петербурге высоким спросом. «Фонтанка» выяснила, что организаторы договариваются с управляющими компаниями и жильцами. В жилищном комитете признают, что прогулки считаются городской проблемой. В списке на закрытие числятся порядка ста крыш. Об установке видеокамер на чердаках в комитете не рассказывали.

Еще одно намерение Беглова – до конца года в полтора раза увеличить количество камер видеонаблюдения в Петербурге. Сейчас в систему «Безопасный город» объединены 32 тысячи устройств. К новому году появятся еще 15500, обещает глава города.