СМИ: Пропавшие в Мюнхене россиянки могли быть убиты

Полиция Германии рассматривает несколько версий пропажи двух гражданок России. Среди основных – действия насильственного характера.

«Отдел по расследованию убийств теперь занимается этим делом. Представитель полиции заявил, что «обстоятельства указывают на насильственное преступление», – сообщает 19 июля газета Bild.

Ранее полиция возбудила уголовное дело, так как мать и дочь Герцуски пропали 13 июля. Около 14 часов они покинули свою квартиру на Оттобруннерштрассе для посещения торгового центра в районе Нойперлах. После этого они не выходили на связь.

Муж пропавшей россиянки заявил журналистам, что звонит жене и дочери из Москвы каждый день, однако после субботы они перестали отвечать.

В посольстве России ранее заверили, что знают о случившемся.