В «Зенит» может перейти партнер Салаха по сборной Египта

Футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к вингеру сборной Египта и турецкой «Касымпаши» Махмуду Хассану, более известному как Трезеге. Как пишет Betting Insider, агенты футболиста пытаются убедить петербуржцев в том, что это идеальное усиление.

Трансфером Трезеге будет заниматься российский представитель Base Soccer Шандор Варга, который помогал при переходе Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

«Касымпаша» хочет получить за вингера минимум 10 миллионов евро. Турецкий клуб приобрел Трезеге у «Андерлехта» летом 2017 года за 2 млн евро. «Касымпаша» завершил прошлый сезон в чемпионате Турции на 14-м месте, в двух очках от зоны вылета. Трезеге выходил на поле во всех 34 матчах чемпионата, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что за сборную Египта вместе с Хассаном выступает Мухамед Салах, один из лучших игроков английской премьер-лиги и автор лучшего гола 2018 года.