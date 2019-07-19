Старые лица захватили мир. Петербургское приложение FaceApp стало самым скачиваемым на iPhone в 154 странах из 155

Петербуржец Ярослав Гончаров, создавший приложение FaceApp, которое "старит" людей, похвастался новыми достижениями — его разработка стала самой скачиваемой бесплатной программой в мировом AppStore.

«FaceApp стал приложением номер один среди всех бесплатных iPhone приложений и игр в 154 странах мира из 155», – написал 19 июля Гончаров на своей странице в Facebook.

При этом американские и немецкие политики уже выразили опасения, что у российской программы весьма размытые условия ипользования, и по сути люди добровольно передают снимок себя или другого человека, который поддается биометрическому анализу, третьей, неизвестной стороне. И есть риск того, что фото попадет не в те руки. Лидер демократической партии в сенате США Чак Шумер даже попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить FaceApp на предмет угрозы национальной безопасности.

«Фонтанка» подробно рассказывала биографию создателя FaceApp Ярослава Гончарова, который родился в Сосновом Бору и учился в Петербурге. А также публиковала его заявление-объяснение американским сенаторам.