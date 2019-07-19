Фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» арестовали в Литве. Он попросил политического убежища

Суд Вильнюса принял решение об аресте на три месяца экс-руководителя компании «Самаратранснефть-Терминал» Романа Ружечко, которого подозревают в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба».

«Суд арестовал Романа Ружечко на три месяца», – цитирует 19 июля заявление пресс-службы суда Вильнюса издание Delfi.

Россиянин ходатайствовал о предоставлении политического убежища. Какой ответ дал суд пока неизвестно.

Ранее генпрокуратура балтийской республики подтвердила, что бизнесмен был задержан, так как его разыскивали через Интерпол.

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Скандал с загрязненной органическими веществами нефтью разразился в апреле, когда нефтепровод «Дружба» приостановил экспорт в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц. Поставки были полностью восстановлены 1 июля. Ростехнадзор после дела «Дружбы» провёл внеплановые проверки подобных предприятий и нашёл больше 250 нарушений.

Компании Ружечко принадлежал узел учета сырья на территории Самарской области, через который, как считает следствие, хлор и попал в нефтепровод. Его обвиняют в приведении «Дружбы» в негодность, в мае Ружечко был заочно арестован.