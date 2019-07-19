Аршавин пошёл учиться на менеджера по программе УЕФА

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин получил приглашать от научного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для прохождения обучения. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, экс-игрок будет учиться на менеджера по специальной программе.

«Программа УЕФА для бывших игроков национальных сборных по обучению менеджменту (сокращённо — MIP) была открыта в апреле 2015-го. По замыслу инициаторов MIP, бывшие игроки могут многое привнести в развитие футбола и зачастую обладают качествами, необходимыми для успешной работы на управленческих позициях. Таким образом, их опыт и знания будут служить футболу», – заявили в «Зените».

Программа УЕФА состоит из семи недельных модулей, каждый из которых посвящен разным аспектам футбольного управления и административной работы. Уроки проходят на английском языке в течение 20 месяцев в крупных городах Европы, где базируются ведущие клубы континента и футбольные организации. Вводная лекция пройдёт 8 октября, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Заключительный экзамен — в мае-июне 2021 года. В разное время выпускниками программы становились Эрик Абидаль, Себастьян Кель, Жереми Нжитап, Луис Гарсия, Максвелл и другие.

Отметим, что Аршавин закончил Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна.

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Напомним, 11 ноября 2018 года в рамках 22-го тура чемпионата Казахстана Аршавин сыграл последний матч на профессиональном уровне. После этого он объявил об окончании карьеры. В ноябре 2018-го Аршавин прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии петербургского клуба и получил лицензии категории D и С.

За всю игровую карьеру Аршавин трижды побеждал в чемпионате России (2007, 2011/12, 2014/15) и брал Кубок УЕФА в составе «Зенита» (2008). В 2008-м в составе сборной России выиграл бронзовые медали чемпионата Европы.