СМИ: Боевики в Сирии атаковали христианский город с российскими военными

Джихадисты уже два дня подряд подвергают атакам населенный пункт Мухрада в провинции Идлиб, где традиционно проживали христиане. Сейчас в городе могут находиться россияне.

«В северной части Хамы повстанцы-джихадисты и их союзники <...> выпустили несколько артиллерийских снарядов и ракет по направлению к христианскому городу Мухрада, что заставило сирийскую армию ответить силой», – сообщает 19 июля издание Al-Masdar News.

По данным журналистов, в городе, где проживают преимущественно прихожане Антиохийской православной церкви, много российских военнослужащих. Они занимаются консультацией сирийской армии.

Информации о раненых и погибших в результате атаки боевиков нет.