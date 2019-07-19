Почти половину квартир в масс-маркете Петербурга и пригородов покупают миллениалы

Среди всех сделок с квартирами класса масс-маркет в Петербурге 49% покупок совершают миллениалы, то есть люди в возрасте от 25 до 40 лет. Об этом сообщает Консалтинговый центр «Петербургская недвижимость» 19 июля.

При этом за последние пять лет доля поколения Z – возрастной группы моложе 25 лет – выросла в объеме спроса на жилье в 10 раз, и сегодня составляет 10%. По прогнозам Консалтингового центра, еще через 5 лет поколение Z достигнет доли в 30%, что нужно учитывать уже сейчас при разработке концепций жилых комплексов.

«Почти половина спроса на жилье массового сегмента приходится на миллениалов, – говорит руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, – следом за ними (35% от общего объема сделок) идут люди поколения X – им сейчас от 40 до 60 лет. Если говорить в целом по рынку, то женщины покупают квартиры чаще, чем мужчины: 55% против 45% соответственно. Но выбор квартиры они совершают не в одиночестве, основной процент покупателей – семейные пары.

Среди остальных трендов на первичном рынке жилья аналитики «Петербургской недвижимости» отмечают рост спроса на квартиры евроформата с большими кухнями – они прибавили 12% в спросе за 5 лет. При этом средняя площадь реализованной квартиры, напротив, сократилась на 3,3 кв. м, до 41,6 кв. м.

Также все больше покупателей приобретают квартиру с отделкой от застройщика – этот показатель вырос на 20% за последние 5 лет и достиг в масс-маркете доли в 60-65%.