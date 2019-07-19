СМИ: Трехлетняя дочь отдыхающих на Ибице россиян доставлена в больницу после приема наркотиков

Девочку в критическом состоянии на вертолете доставили в клинику Son Espases Майорки. Родители утверждают, что запрещенные вещества их дочь нашла на полу.

«Трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после употребления полусинтетического наркотика на Ибице. ЧП произошло днем в четверг [18 июля], после чего ребенка поместили в отделение интенсивной терапии больницы Can Misses в критическом состоянии», – об этом 19 июля сообщает испанское издание El Periodico со ссылкой на свои источники в сфере здравоохранения.

Полиция допросила родителей, которые предположили, что их дочь могла найти запрещенные вещества на полу съемного дома.

Гражданская гвардия Испании начала расследование этого дела.