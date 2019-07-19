Женщина из «Жука», отправленного в пешеходный переход на Каменноостровском, в больнице

ДТП на Петроградской стороне, где автомобиль влетел в пешеходный переход, оказалось серьёзным.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария случилась 19 июля около 9:50 на Кронверкском проспекте, 13/2, у пересечения с Каменноостровским.

По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения на «Хёндэ Солярисе» двигался по Каменноостровскому проспекту в сторону улицы Куйбышева и при попытке разворота на перекрёстке совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Жук» под управлением женщины 1967 года рождения, двигавшейся во встречном направлении. После столкновения «Фольксваген» отбросило в препятствие – ограждение подземного пешеходного перехода.

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Пострадала водитель «Фольксвагена». В состоянии средней тяжести её доставили в 1-ю Городскую больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.