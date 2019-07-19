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Бизнес-трибуна
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22.07.2019 12:00
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ИСГ "МАВИС" создаст в Мурино современную пешеходную зону

Сегодня застройщики все чаще вкладывают собственные средства в благоустройство новых кварталов. Исследования потребительских предпочтений показывают, что просто одни квадратные метры уже мало интересуют будущих новоселов, а качество среды и благоустройство придомовой территории становятся одними из решающих факторов при покупке жилья.

ИСГ "МАВИС" создаст в Мурино современную пешеходную зону

ИСГ «МАВИС»

ИСГ «МАВИС» представила проект благоустройства Екатерининской улицы в городе Мурино. Здесь появится целый микрорайон, и застройщик заранее подумал о создании благоприятной среды для комфортной жизни и досуга.  Компания изучила существующие проблемы благоустройства на территории и ее функциональную наполненность. В первую очередь, опросили будущих новоселов жилых комплексов и собрали их пожелания по благоустройству. Оказалось, в микрорайоне высоко востребованы общественные зоны и места для прогулок.

ИСГ «МАВИС»
ИСГ «МАВИС»

Прежде всего, компания «МАВИС» уделила внимание общественным пространствам, задавшись вопросом – как и где вне собственных квартир будущим жителям провести время? Что они будут видеть ежедневно в собственном дворе, отправляясь по делам и возвращаясь? 

Екатерининская улица является связующим звеном между тремя масштабными проектами компании на одной территории: флагманским ЖК «Авиатор», инновационным ЖК «Урбанист» и семейным ЖК «Цвета Радуги». Концепция благоустройства этой улицы, разработанная по проекту собственного архитектурного бюро ИСГ «МАВИС», предполагает ее функцию именно как пространства для отдыха и общения людей. Поэтому улицу решили полностью отдать людям – никаких коммерческих помещений проектом здесь не предусмотрено.

ИСГ «МАВИС»
ИСГ «МАВИС»

Прежде всего, здесь создадут пешеходную зону с оригинальным контрастным рисунком мощения. Вдоль променада появится зеленая аллея – застройщик сам высадит здесь множество деревьев, а уют будут создавать дизайнерские фонари. Благоустроенную территорию продумали с точки зрения максимального удобства для пешеходов. Для движения активных жителей на самокатах, роликах и велосипедах здесь выделят отдельную полосу, так что они не будут мешать пешеходам.

ИСГ «МАВИС»
ИСГ «МАВИС»

Пешеходное пространство улицы и корпуса новых жилых домов будет разделять автомобильная дорога. Близость к жилью и променаду требует сделать ее безопасной в плане дорожного движения. Для этого дорогу оборудуют пешеходными переходами с искусственными неровностями, которые служат для принудительного торможения любого транспорта перед переходом. В целом движение по односторонней дороге будет неинтенсивным, с низким порогом ограничения скорости, а стоянка на дороге запрещена.

В центре площади, соединяющей три жилых комплекса "МАВИСА", застройщик за счет собственных средств планирует установить арт-объект – дизайнерскую стелу. Проект этого нового элемента среды разработают молодые перспективные архитекторы Санкт-Петербурга. Конкурс на лучший дизайн-проект будет объявлен позднее.

ИСГ «МАВИС»
ИСГ «МАВИС»

ЖК «Урбанист» – застройщик ООО "Стройтек", проектная декларация на сайте https://domurbanist.ru/documentation/

ЖК «Авиатор» – застройщик ООО "Максима", проектная декларация на сайте https://domaviator.ru/documentation/

ЖК «Цвета Радуги» – застройщик ООО "Максима", проектная декларация на сайте https://tsvetaradugi.ru/documentation/

 

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