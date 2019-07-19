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19.07.2019 12:38
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В дождливое утро в Петербурге число ДТП выросло в 1,5 раза. На Октябрьской грузовики сделали «сэндвич»

В дождливое утро в Петербурге число ДТП выросло в 1,5 раза. На Октябрьской грузовики сделали «сэндвич»

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Дождь добавил Петербургу не только пробок, но и аварий. Их стало в 1,5 раза больше: к 11 часам утра 19 июля госавтоинспекторы зарегистрировали 207 ДТП, вчера же к этому времени было только 138, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

При этом 18 июля, когда днём перекрывали дороги из-за высоких гостей, а вечером во время дождя и вовсе образовались 9-балльные пробки, количество ДТП не вышло за пределы обычных для июльских дней показателей. Всего 357 в городе и 64 в области, притом что накануне, 17 июля, ГИБДД зафиксировала соответственно 359 и 82. Правда, вчера было больше серьёзных ДТП – 20, в них пострадали 23 человека. 

Статистика ДТП

«Фонтанка» уже писала о сегодняшних авариях с автобусами (в ДТП с маршруткой на Солидарности, где таксист выехал на встречку, пострадали двое) и со стационарными городскими конструкциями – островком безопасности на В.О. и пешеходным переходом на П.С. Приведём ещё два примера «догонялок». 

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На Парнасском путепроводе водитель паркетника не выдержал дистанцию и на мокром асфальте затормозил в зелёный «УАЗ Патриот». А на Октябрьской набережной, 29, легковушку зажало между двух грузовичков, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

ДТП-«догонялки»

В четверг, 18 июля, УГИБДД сообщало о двух серьёзных ДТП, в обоих пострадали пешеходы. Утром на Торжковской улице 25-летний водитель сбил своего ровесника, спешившего на трамвай. А вечером, около 21:25, на Софийской улице, 45, корпус 1, по предварительной информации, 32-летний мужчина на «Шевроле Лачетти» совершил наезд на 30-летнего мужчину, перебегавшего дорогу по запрещающему сигналу светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода. Пешеход получил тяжёлые травмы. Как видно на кадрах в «ДТП и ЧП», эта авария также произошла около остановки. 

ДТП с пешеходом на Софийской улице

 

 

 

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