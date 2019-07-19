Boeing оценил ущерб от последствий катастрофы 737 MAX в 4,9 млрд долларов
Авиапроизводитель зафиксировал миллиардный ущерб после мартовской трагедии лайнера около Аддис-Абебы.
«Boeing фиксирует отчисления после выплаты налогов в размере 4,9 млрд долларов (8,74 доллара на одну акцию), которые будут зарезервированы под потенциальные уступки и другие выплаты для клиентов в связи с задержкой в поставках 737 MAX после запрета на их эксплуатацию», — сообщается в отчете Boeing о деятельности во втором квартале 2019-го.
В компании отмечают, что темпы производства 737 MAX существенно снизились, что приведет к подорожанию стоимости этой модели.
Boeing также подчеркнул, что сотрудничает со следствием, чтобы выяснить причину падения самолета в Эфиопии. «Мы по-прежнему сосредоточены на возвращении 737 MAX в эксплуатацию», – заверили в корпорации.
Справка:
За последний год разбилось два Boeing 737 Max 8 — в Индонезии и Эфиопии. После этого ЕС, США, Россия и ряд стран приостановили эксплуатацию этой модели Boeing. В июне глава подразделения коммерческой продукции Boeing Кевин Макаллистер извинился за гибель людей в двух крушениях самолетов компании 737 MAX и пообещал учесть ошибки в их конструировании при работе над следующими моделями лайнеров.