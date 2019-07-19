Большинство россиян не знают о Союзном государстве России и Белоруссии. Оно существует уже 20 лет

Более половины россиян не имеют никакого представления о союзном государстве. Такие данные приводятся в свежем опросе Фонда «Общественное мнение».

Почти 60% опрошенных признались, что впервые слышат о надгосударственном образовании между Россией и Белоруссией. Еще четверть заявили социологам, что «что-то слышали». Знают о Союзном государстве всего 12% граждан России. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФОМ.

При этом те, кто знают о Союзном государстве, говорят о своих положительных ассоциациях от этого образования.

Опрос ФОМ проводился 13–14 июля в 104 населенных пунктах страны.

Союзное государство – это созданное в 1999 году надгосударственное образование между Российской Федерацией и Республикой Беларусь с поэтапно формируемым единым пространством в различных сферах.