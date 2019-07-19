Помощница мэра Новороссийска подозревается в нападении на журналиста. Нервную реакцию вызвала инспекция репортера в заповеднике

Помощница мэра Новороссийска Анжелика Коваленко стала фигуранткой достаточно редко возбуждаемого в России уголовного дела о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Потерпевшая — корреспондент «Нашей газеты Новороссийск» Ольга Макаренко.

О возбуждении дела 19 июля сообщает Следственный комитет РФ. Фамилии и должности не приводит, называя сотрудницу администрации «45-летней местной жительницей». Встреча чиновницы с сотрудницей прессы произошла днем 23 июня, когда журналистка «прибыла … на участок местности, расположенный в особо охраняемой природной территории, с целью подготовки статьи о прорыве канализационного коллектора».

«Находившаяся там сотрудница администрации города, будучи недовольной действиями журналиста, выхватила из ее рук мобильный телефон, на который та производила видеозапись, и причинила ей ссадину в области грудной клетки», – говорится в релизе СК.

Издание «Медиазона» добавляет подробностей: действие происходило в заповеднике «Прилагунье» на юге Новороссийска, сотрудница прессы хотела проверить информацию о прорыве канализации и сливе нечистот в лагуну. Сначала на журналиста напали казаки и сотрудник Водоканала, препятствуя съемке, а потом на нее накинулась Анжелика Коваленко.

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«Она ударила Макаренко по голове, отобрала телефон и попыталась удалить записи. Как рассказывали в «Нашей газете Новороссийск», у корреспондентки зафиксировали ушиб мягких тканей головы. В СК говорят только о ссадине в области груди», – отмечает «Медиазона».

Мэрия Новороссийска предсказуемо упирает на агрессивность самой Макаренко, которая толкалась и мешала работе чиновников. Помощница мэра утверждает, что никого не била, а «машинально схватилась за телефон, чтобы предотвратить удар».

Напомним, в начале июля по этой же 144-й статье УК было предъявлено обвинение главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву, напавшему в своём кабинете на корреспондента телеканала «Россия-24». Чиновник свою вину не признал. Он лишился членства в «Единой России».