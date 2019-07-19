Антитеррористические нарушения нашли в 40% образовательных учреждений Северо-Запада РФ

Секретарь Совета безопасности России в Петербурге рассказал о результатах проверки антитеррористической защищенности.

«В результате проведенных в 2018 году проверок выявлены нарушения на 40% объектах образования [Северо-Западного федерального округа], на 15% объектов культуры, почти на 10% объектов гостиничного комплекса и здравоохранения» – цитирует 19 июля заявление Николая Патрушева ТАСС.

По его словам, результаты проверки лягут в основу изменений в нормативные акты.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будут введены интеллектуальные системы безопасности, которые позволят «повысить общественную безопасность и антитеррористическую защищенность российских городов».

В Северной столице 19 июля проходит совещание по вопросам энергобезопасности и молодежной политики. В нём участвуют полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, главы регионов федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств.