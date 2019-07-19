Постойте, это же музей! Сколько часов придется провести в очередях в петербургские музеи, и как этого избежать

Если лето выдалось дождливое или к вам приехала тетушка из Тамбова, самый лучший вариант — пойти в музей. Но при этом можно угодить в очередь на входе часа на полтора-два. А можно не угодить. Достаточно знать некоторые нюансы.

Государственный Эрмитаж. Стоять в очереди: от 15 минут до 1,5 часов (если не приехал Путин)

Главный музей города, в котором можно провести столько времени, что даже аномальный петербургский ливень успеет закончиться.

Самый неудачный день, чтобы прийти в Эрмитаж — третий четверг месяца. Это день бесплатного посещения. Очередь к главному входу может выстроиться до арки Главного штаба, стоять придется часа три. Очередь в эрмитажном дворике до арки Зимнего дворца — история примерно на полтора часа.

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Не стоит пытаться войти в Эрмитаж и по вторникам. Вторник — выходной день в Екатерининском дворце в Пушкине. Это значит, что все китайские туристы, которые гостят в Петербурге, попытаются посетить Эрмитаж.

Плохая идея приходить в главный петербургский музей к открытию — совершенно точно будет толпа.

Если в новостях передают, что в город прибыли какие-нибудь высокие правительственные гости, и они планируют что-то делать в Эрмитаже, это тоже дурной знак для простого человека: часть залов закроют, в остальных будет столпотворение. Чтобы этого избежать, проверьте перед посещением раздел «Новости» на сайте музея.

Лайфхак: Хорошие дни в Эрмитаже — среда и пятница, когда время работы продлено до 21 часа. Приходить лучше после 16 часов — все, кому надо успеть на паром или в заранее заказанный ресторан, уже прошли. К тому же в среду заводят часы «Павлин». Чтобы вообще не задерживаться на входе, можно купить через Интернет электронный билет (730 рублей). Он дороже обычного билета для граждан России (400 рублей), зато вы войдете через Шуваловский проезд, где нет очередей ни в гардероб, ни в туалет. Аномальное столпотворение там может случиться только в дни детских каникул или государственных праздников, когда ко всем петербуржцам прибывают все тамбовские тетушки разом, да еще и москвичи наезжают отгулять выходные.

Государственный музей-заповедник «Петергоф». Стоять в очереди: от 5 минут до 2 часов

В хорошую погоду везти иногороднюю тетушку надо, конечно же, на фонтаны. Хорошая новость: у Петергофа «плохих» дней не бывает. Но из общих соображений лучше не искушать судьбу и, если есть возможность, приехать в будни.

Очередь в кассы парка, как правило, небольшая, от 5 до 15 минут. Но, если вам надо попасть в Большой дворец, все сложнее. Туда есть отдельная очередь — от 30 минут до 2 часов. Сложность в том, что во дворец пускают по сеансам: с 12 до 14:30 и с16:15 до 19:45. В Монплезир, Банный комплекс и вольеры тоже надо покупать отдельные билеты и выстаивать отдельные очереди. Поэтому заранее договоритесь с тетушкой и своей совестью, надо ли это вам.

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Лайфхак: В Петергоф надо приезжать к открытию. Дело в том, что фонтаны включают в 10 утра, а в 11 часов запускают Большой каскад. Это довольно зрелищное мероприятие, и многие хотят его увидеть. Так вот, если прийти к кассе хотя бы в 10:30 (Нижний парк работает вообще с 9 утра), еще можно проскочить к запуску Большого каскада, но в 10:45 набежит очередь из желающих успеть в последний момент. И они, как правило, не успевают. В 13 часов в кассу парка придется стоять уже от 15 до 30 минут.

Екатерининский дворец, Царское село. Стоять в очереди: до пяти часов

Сразу предупреждаем: Янтарная комната прекрасна, но рваться в нее в высокий сезон — идея сомнительная.

Если вы хотите, чтобы тамбовская тетушка запомнила этот свой визит на всю оставшуюся жизнь, а потом рассказывала о нем только шепотом, привезите ее в Екатерининский дворец в понедельник. В этот день выходной у Эрмитажа и Петергофа и все иностранцы — китайцы преимущественно — посещают Царское Село. Очередь до пяти часов — не шутка.

Лайфхак: Приезжайте зимой. Или в среду, когда Екатерининский дворец работает до 21 часа. Появляться около Екатерининского дворца в среду лучше не раньше 17 часов. Для посетителей есть два маршрута с заходом в Янтарную комнату, на втором, сокращенном, очередь всегда меньше.

С апреля этого года открыли еще и третий маршрут. В его составе Янтарной комнаты нет — и очереди на вход тоже. Он включает залы великого князя Павла Петровича и отреставрированную церковь Воскресения Христова.

Русский музей, Кунсткамера, крейсер «Аврора»

Находятся в разных частях города, но имеют одну общую особенность. В дни школьных каникул и государственных праздников здесь скапливаются очереди на вход. В районе «Алых парусов» тоже может случиться столпотворение. В такие дни предсказать продолжительность жизни очереди в Кунсткамеру или Русский музей сложно.

Ждать в очереди на крейсер «Аврора» придется от пяти минут до часа. В утешение можно сказать только одно: «Аврора» – музей маленький, осмотр проходит довольно быстро и очередь на месте не стоит. В выходные дни народу, конечно же, больше.

Петропавловский собор. Стоять в очереди: 5-10 минут, если нет наплыва «круизников»

Здесь очередь может случиться внезапно — из-за наплыва туристов с круизных лайнеров. Лайфхак есть, но он для зануд. Заходите на сайт порта «Морской фасад», открываете раздел «Расписание» и прикидываете, сколько кораблей в день, когда вы собрались в Петропавловский собор, стоит в порту. Если четыре или пять — будет очередь. Если шесть — на Петропавловский собор лучше даже не рассчитывайте.

Венера Галеева, "Фонтанка.ру"