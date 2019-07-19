Мужчина на крыше рухнувшего в Тихвине лифта оказался ремонтником. Он летел с высоты девятого этажа

Пострадавший при падении лифта в Тихвине оказался рабочим по ремонту. Мужчина находился на крыше подъемника в тот момент, когда кабина сорвалась с девятого этажа и полетела вниз. Ремонтник получил тяжелые переломы и находится в реанимации.

Подробности происшествия 19 июля сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. По уточнённым данным, лифт рухнул утром 18 июля в доме 40 первого микрорайона Тихвина. На крыше кабины был 25-летний ремонтник. При падении он получил открытые переломы, тяжёлую травму головы, а также переломы позвоночника.

По предварительной информации, пострадавший работает на ООО «Центурион». Фирма является подрядчиком по демонтажу лифтового оборудования для компании «Санкт-Петербургский лифтовой завод» ("СП ЛЗ"). Это предприятие, в свою очередь, является подрядчиком Фонда капитального ремонта Ленобласти в рамках исполнения программы по замене лифтов.

Проверку ведёт районный отдел областного Следкома.