Генпрокуратура Литвы подтвердила задержание фигуранта дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

В Вильнюсе поймали российского бизнесмена Романа Ружечко, которого разыскивали через Интерпол. Экс-руководителя компании «Самаратранснефть-Терминал» подозревают в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба».

«Подтверждаем тот факт, что этот человек [Роман Ружечко] был задержан во время операции Интерпола», – цитирует 19 июля заявление пресс-секретаря прокуратуры балтийской республики Елены Мартинониене издание Lrytas.

Литовские власти передали информацию правоохранительным органам России. Вопрос возможной экстрадиции в Россию в прокуратуре комментировать не стали.

О том, что бизнесмена задержали, 17 июля сообщили российские СМИ.

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Скандал с загрязненной органическими веществами нефтью разразился в апреле, когда нефтепровод «Дружба» приостановил экспорт в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц. Поставки были полностью восстановлены 1 июля. Ростехнадзор после дела «Дружбы» провёл внеплановые проверки подобных предприятий и нашёл больше 250 нарушений.

Компании Ружечко принадлежал узел учета сырья на территории Самарской области, через который, как считает следствие, хлор и попал в нефтепровод. Его обвиняют в приведении «Дружбы» в негодность, в мае Ружечко был заочно арестован.