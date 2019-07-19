Новейшие литий-ионные батареи для ВМФ производили в Петербурге. Одна из таких взорвалась в Баренцевом море

Изготовителем аккумулятора, при взрыве которого погибли гидронавты секретного батискафа, могла быть петербургская «Аккумуляторная компания «Ригель». Над технологией нового поколения работали больше пяти лет.

О давнем партнерстве авторитетных городских предприятий «Фонтанка» рассказывает в материале от 19 июля. Петербургское конструкторское бюро «Малахит» совместно с северодвинским заводом «Севмаш» в 2016 году были задействованы в модернизации атомного глубоководного аппарата, информация о котором регулируется законом «О гостайне». В июле 2019-го на этом аппарате произошел пожар, причиной, по предварительной версии, стало короткое замыкание и тепловой разгон литиевой батареи.

ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель» и «Малахит» минимум с 2014 года участвуют в разработке литий-ионных аккумуляторов для глубоководных аппаратов. Одна из таких батарей проходила опытную эксплуатацию на схожей с потерпевшей в Арктике крушение лодке. Этот вывод основан на официальной информации сайта госзакупок. В части литий-ионных технологий, которые считаются передовыми для подводного флота, «Ригель» сотрудничает также с конструкторским бюро «Рубин». Общая сумма доступных контрактов близится к 300 миллионам рублей.

Читайте подробнее в материале «Фонтанки» – «У каждой аварии есть источник».