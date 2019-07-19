Происшествия
Новейшие литий-ионные батареи для ВМФ производили в Петербурге. Одна из таких взорвалась в Баренцевом море
Изготовителем аккумулятора, при взрыве которого погибли гидронавты секретного батискафа, могла быть петербургская «Аккумуляторная компания «Ригель». Над технологией нового поколения работали больше пяти лет.
О давнем партнерстве авторитетных городских предприятий «Фонтанка» рассказывает в материале от 19 июля. Петербургское конструкторское бюро «Малахит» совместно с северодвинским заводом «Севмаш» в 2016 году были задействованы в модернизации атомного глубоководного аппарата, информация о котором регулируется законом «О гостайне». В июле 2019-го на этом аппарате произошел пожар, причиной, по предварительной версии, стало короткое замыкание и тепловой разгон литиевой батареи.
ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель» и «Малахит» минимум с 2014 года участвуют в разработке литий-ионных аккумуляторов для глубоководных аппаратов. Одна из таких батарей проходила опытную эксплуатацию на схожей с потерпевшей в Арктике крушение лодке. Этот вывод основан на официальной информации сайта госзакупок. В части литий-ионных технологий, которые считаются передовыми для подводного флота, «Ригель» сотрудничает также с конструкторским бюро «Рубин». Общая сумма доступных контрактов близится к 300 миллионам рублей.
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Справка:
Четырнадцать старших офицеров военно-морского флота погибли 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате. По данным «Фонтанки», взрыв литиевой батареи произошел в процессе стыковки батискафа с атомной лодкой-носителем. Погиб личный состав носовых отсеков, выжившие задраили центральный пост, завершили стыковку, заглушили атомный реактор и эвакуировались на носитель. Четверо гидронавтов посмертно награждены звездой Героя России, десять человек — орденами Мужества. Подводники похоронены на Серафимовском кладбище в Петербурге.