«Сотрудники разбегаются врассыпную». Силовики пришли за нелегалами в «Народный»

Рабочие будни персонала универсама «Народный» в Красногвардейском районе Петербурга разнообразили сотрудники правоохранительных органов. Некоторые работники реагируют на людей в форме особенно нервно.

О скоплении служебных автомобилей на проспекте Косыгина, 21, в одиннадцать утра обратили внимание читатели «Фонтанки». Бойцы ОМОН, по их словам, заходят в помещение ТЦ, а рабочие из «Народного» спасаются бегством.

«В «Народном» работает ОМОН, сотрудники разбегаются врассыпную», – говорится в письме, поступившем в редакцию.

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Нарушителей перед входом поджидают несколько автомобилей полиции, автобус и одинокий автозак. В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что сейчас в универсаме ищут следы нелегальных мигрантов.

«Сотрудники ходят, видим их. Пока не поняли, что именно нужно», – рассказали в телефонном разговоре в самом магазине, добавив, что гости пока на рабочий график не повлияли.

Рынок дешёвой рабочей силы в Петербурге прорежали в конце мая. Облавы начались с рынка на улице Салова, добрались до «Ерополиса». После рейдов в суды ушли 220 материалов на задержанных, большая часть вернулась полиции из-за допущенных неточностей. Проверкам предшествовала драка в Купчино, где приезжие устроили межнациональную резню из-за финансовых разногласий.