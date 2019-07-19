У муниципалитета в Петроградском районе сожгли «Мерседес». За 26-летней владелицей устраивали слежку

В Петербурге за слежку за молодой женщиной задержаны два наемника. В качестве предупреждения сожгли ее машину.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, сотрудники уголовного розыска ГУ МВД Петербурга два дня назад задержали официально безработных жителей области, устроивших скрытое наблюдение за 26-летней женщиной. По инициативе неустановленного заказчика они весной 2019 года изучали ее привычные маршруты и выяснили, что она имеет притяжение к муниципалитету Петроградского района «Посадский» на углу Малой и Большой Посадских улиц.

В ночь на 20 апреля, по версии следствия, 44-летний Вячеслав Поздняков приехал к «Посадскому» с бутылкой бензина, приобретенной накануне на автозаправочной станции на Пискаревском проспекте. Топливо вылил на уже знакомый «Мерседес» С-180 и поджег. Машина выгорела полностью, пожарные полчаса не могли ее потушить.

Оперативники при поддержке СОБРа задержали Позднякова и его предполагаемого соучастника – 46-летнего Александра Горячева из Всеволожска.

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Уголовное дело возбуждено по статье 167 УК «Умышленное уничтожение имущества».

Горячев отправлен в изолятор на двое суток. В 2017 году он приговаривался к четырем годам колонии за кражу, но через несколько месяцев был освобожден условно-досрочно.

Позднякова отпустили под подписку о невыезде. У него есть еще одно уголовное дело. Через неделю после поджога машины он стал фигурантом расследования об угрозе убийством и избиении человека с причинением средней тяжести вреда здоровью.