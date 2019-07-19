ЛСР продала свое железобетонное подразделение в Рыбацком компании «СиБ-центр»

Группа ЛСР 17 июля закрыла сделку по продаже производственного комплекса ООО «ЛСР.железобетон». С минувшей среды этот актив на 100% подконтролен петербургскому предпринимателю Александру Семенову.

О том, что такая сделка готовится, петербургские СМИ писали в апреле http://newprospect.ru/gruppa-lsr-prodaet-zavod-rybackom-pokupatelem-vystupaet-sib-centr. Тогда в ЛСР не стали комментировать «слухи». Информация о смене собственников официально появилась в СПАРК утром в пятницу, в ней указывается, что дата оформления сделки — 17 июля.

Как сообщили в пятницу в группе ЛСР, производственная мощность завода «ЛСР.железобетон», расположенного на тепловозной улице в Рыбацком, — 126 тыс. м3 в год. Его продажа — часть стратегии по избавлению от избыточных мощностей. Как заявляют в компании, сейчас у нее осталось два крупных предприятия по производству железобетонных изделий в Петербурге и Екатеринбурге, и они полностью покрывают потребности группы.

«СиБ-центр» с этой покупкой будет претендовать на статус одного из крупнейших производителей железобетонных конструкций в петербургском регионе. Кроме того, в марте 2019 года эта компания, подконтрольная предпринимателю Александру Семенову, выкупила у города 115 тыс. м2 земли в Металлострое для создания собственного производства. Стоимость этого участка составила 169 млн рублей.