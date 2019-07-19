ГИБДД о жёстком ДТП на Солидарности: было два выезда на встречку, у такси и у маршрутки

Два человека госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки на проспекте Солидарности. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет – здесь очевидцы оказались неправы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 июля около 9:30 на Солидарности, 4, по предварительной версии, мужчина 1960 года рождения на «Рено Логане» с логотипом такси не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу движения, где врезался в автобус «ПАЗ» под управлением мужчины 1977 года рождения, следовавший по маршруту N264. Маршрутку от удара тоже выкинуло на встречную полосу, где она, в свою очередь, столкнулась с «Фордом Фокусом» с 30-летним мужчиной за рулём.

Водитель такси и его пассажир, мужчина 1982 года рождения, получили травмы средней степени тяжести.

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В паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», где обсуждают эту аварию, предполагают, что «помочь» мог мокрый асфальт. «Такси красиво шёл, по ходу, аквапланирование словил», – пишет Сергей.

Что такое аквапланирование и как его избежать, читайте на «Фонтанке» в материале «Плавучий Петербург. Чего бояться, подъезжая к луже: гидроудар, аквапланирование и потеря номера».