«Виновные будут наказаны»: Покрас Лампас полетит спасать гигантский крест на Уралмаше

Петербургский художник Покрас Лампас, который нарисовал гигантский крест на площади Первой Пятилетки на Уралмаше, полетит в Екатеринбург устранять последствия работы дорожников.

Как заявила 19 июля администрация международного фестиваля STENOGRAFFIA, в рамках которого был создан арт-объект, работу восстановят и по композиции, и по росписи.

«Покрас Лампас приедет лично ее восстанавливать. Площадь будет пригодна и для пешеходов. Все объекты фестиваля, в том числе и эта масштабная работа Покраса Лампаса, были согласованы на уровне городской и районной администрации. Фестиваль уличного искусства STENOGRAFFIA и администрация города будут принимать самое живое участие в восстановлении», – говорится в заявлении.

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Пресс-служба администрации Екатеринбурга добавила, что на площади Первой Пятилетки проводились работы по ремонту пешеходного перехода. В мэрии уже разобрались в сложившейся ситуации, и «виновные будут наказаны», а глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко проведет оперативное совещание по данному инциденту сегодня днем.

«Ремонт пешеходного перехода проводится в связи с многочисленными обращениями жителей района. Но произошедшее по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо. Тем более что арт-объект на площади – совместный подарок администрации города и команды «Стенограффии» жителям Орджоникидзевского района.

Поэтому работа художника будет обязательно восстановлена», – заверили чиновники.

Отреагировал на произошедшее и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Сейчас техника остановлена. Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее — возмутительно», – написал он в Instagram.

Как писала «Фонтанка», петербургский художник Покрас Лампас три дня рисовал на площади Первой Пятилетки на Уралмаше огромный крест и внутри него вписал отрывок из манифеста Казимира Малевича. Общая площадь работы составила около 6600 квадратных метров.