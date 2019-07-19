Московский синоптик о погоде в Петербурге: Им не привыкать

Дождь в Северной столице пока поставили «на паузу». Зато поливает вокруг — в Сертолово, Сестрорецке, Кронштадте, Петергофе, Гатчине, Шлиссельбурге. А вот Петербург пока — островок сухости на карте осадков «Яндекса». Тем временем особенности климата в двух столицах сравнил синоптик «Фобоса» Михаил Леус. Отметив, что в Москве в эти дни тоже сыро и прохладно, он считает, что граду Петра все-таки приходится похуже.

скриншот страницы сервиса Яндекс.Погода

«Друзья, мы с вами жалуемся на холодный и дождливый июль в Москве, а вот в Питере за неполные две декады уже перевыполнена месячная норма осадков, – пишет эксперт Facebook утром 19 июля. – Выпало 83 мм, или 105% от нормы июля. А средняя температура воздуха на 3,3 градуса отстает от климата. Ну да им не привыкать :)».