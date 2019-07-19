«Петроградскую» по утрам будут закрывать на вход. В течение недели

Станцию метро «Петроградская» будут закрывать на вход в течение недели. За это время там отремонтируют один из эскалаторов.

Как сообщили 19 июля в пресс-службе петербургского метрополитена, с 22 по 29 июля по рабочим дням с 07.45 до 10.45 часов вход в вестибюль будет закрыт, с 17.00 до 19.30 часов вход в вестибюль ограничат.

В пресс-службе подземки добавили, что интервал времени закрытия и ограничения может меняться с учетом фактического пассажиропотока.