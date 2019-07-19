Следствие: Причина задымления на лайнере Nordwind - пары масел и гидравлической жидкости

Причина задымления на лайнере Nordwind – пары масел и гидравлической жидкости, которые попали в систему кондиционирования самолета. К таким предварительным выводами причин инцидента в аэропорту Шереметьево пришли следователи. Версию озвучила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская 19 июля.

"В ходе работы следственно-оперативной группы на месте происшествия с участием специалистов – авиационных техников, предварительно установлено, что причиной инцидента является попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон", – сказала Марковская.

По ее словам, следов возгорания и пожара на борту воздушного судна не обнаружено, агрегаты самолета не повреждены. Угрозы здоровью пассажиров также не было, медики не зафиксировали у обратившихся признаки удушения и отравления дыхательных путей.

"Следует отметить, что благодаря слаженным и умелым действиям экипажа воздушного судна эвакуация пассажиров прошла в штатном режиме. Всем обратившимся была незамедлительно оказана психологическая и медицинская помощь", – сказала представитель управления. Доследственная проверка по факту инцидента продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс в Ереван из московского аэропорта Шереметьево, прервал взлет из-за задымления в салоне утром 19 июля. На борту находились 187 пассажиров, которых эвакуировали по надувным трапам, пострадали восемь человек. К данной минуте прерванный рейс уже выполнен, самолёт авиакомпании доставил пассажиров в Ереван.