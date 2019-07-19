На Лиговском прохожему с южной внешностью проломили голову и ногу. Полиция ищет поклонников бейсбола

В Петербурге ищут компанию на белом «БМВ», отправившую иностранца на больничную койку. Против одиночки выступили вчетвером, численное преимущество подкрепили битой.

Как стало известно «Фонтанке», избитого 39-летнего уроженца Армении доставили в Мариинскую больницу около трёх часов ночи 18 июля. Мужчину с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, многочисленными ранами головы и переломанной в двух местах левой ногой поместили в реанимацию.

Тяжесть повреждений назвать виновников своего состояния не дала, их подсказали камеры. На записях видно, как незадолго до двух ночи на Лиговском проспекте, 27, четверо избивают прохожего чем-то похожим на бейсбольную биту. Уехала компания на белом «БМВ». Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК).

Как сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками полиции приняты меры к поиску и задержанию злоумышленников.