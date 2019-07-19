Предприимчивый «инспектор пожнадзора» в кроссовках продал петербурженке датчики втридорога

Вслед за «полицейскими», продавшими петербурженке кнопочный телефон в десять раз дороже, в Северной столице объявили в розыск «инспектора Госпожнадзора», всучившего пенсионерке датчики от утечки газа и задымления. Тоже втридорога.

Как стало известно «Фонтанке» 19 июля, 84-летняя жительница города с улицы Балтийской пришла в отдел полиции вчера поздно вечером. Написанию заявления о мошенничестве предшествовал визит государственного инспектора пожарной службы. Так, по крайней мере, представился незнакомец в кроссовках «Найк». Он настоятельно рекомендовал пожилой женщине защитить свою квартиру в дореволюционном доме от взрывов и пожаров. А именно: купить датчики утечки газа и задымления. Петербурженка, напугавшись нарисованных в голове картин бедствия, послушно согласилась. За два прибора отдала 16 тысяч рублей. Даже если датчики рабочие, то столько они в магазинах в любом случае не стоят.

Напомним, что на этой же неделе от рук лжеполицейских похожим образом пострадала 97-летняя жительница Калининского района. Она купила у них дешевый кнопочный телефон за 20 тысяч. Старушка поверила, что гаджет оперативно свяжет ее с экстренными службами, стоит лишь нажать одну кнопку.