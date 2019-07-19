Аварии с автобусами: рядом с маршруткой на Солидарности дымит развалина такси, человек в крови

Как минимум трижды за утро 19 июля в Петербурге в ДТП попадали автобусы. Одна из аварий серьёзная, очевидцы делятся впечатляющими фотографиями.

На проспекте Солидарности столкнулись две легковые машины и маршрутный автобус «Форд»: по словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», такси влетело в маршрутку, и её откинуло на встречную полосу в «Форд». «Вообще не пойми как это произошло, такси просто вылетело в бок тэшки, так, что её развернуло, хорошо ещё не завалилась набок, момент был. Даже непонятно, как на такой скорости могло такси выехать, – удивляется Виктория. – Скорая на месте через 3 минуты».

«Жесть, пассажир весь в крови», – пишет Евгений. По словам Натальи, люди из маршрутки выходили тоже в крови.

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Ещё две маршрутки «не поделили пассажиров» неподалёку, на улице Коллонтай, как раз у пересечения с Солидарности, рассказывают в «ДТП и ЧП».

На Пулковском шоссе, у дома 40, корпус 4, около БЦ «Технополис», не смог развернуться автобус, сообщает читатель «Фонтанки» Юрий. Автобус принадлежит транспортной компании, сдающей машины с водителями в аренду.